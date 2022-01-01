Katalog firm
General Dynamics Information Technology
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

General Dynamics Information Technology Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w General Dynamics Information Technology wynosi od $75,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $164,175 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników General Dynamics Information Technology. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $112K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Systemów

Technolog Informacyjny (IT)
Median $155K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analityk Danych
Median $143K
Architekt Rozwiązań
Median $133K
Analityk Biznesowy
Median $91K
Analityk Danych
Median $100K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $146K
Konsultant Zarządzania
$152K
Menedżer Produktu
$91.5K
Menedżer Projektu
$117K
Rekruter
$98.9K
Menedżer Programu Technicznego
$164K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at General Dynamics Information Technology is Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Dynamics Information Technology is $117,300.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla General Dynamics Information Technology

Powiązane firmy

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby