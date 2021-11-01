Katalog firm
Gazprom
Gazprom Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Gazprom wynosi od $13,028 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $86,918 dla Inżynier Automatyki na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Gazprom. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $30.4K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier DevOps

Analityk Danych
Median $23.9K
Analityk Danych
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektant Produktu
Median $27.8K
Menedżer Produktu
Median $37K
Menedżer Projektu
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analityk Biznesowy
$49.5K
Inżynier Automatyki
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Sukces Klienta
$13K
Analityk Finansowy
Median $60K
Inżynier Geolog
$37.1K
Projektant Graficzny
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Bankier Inwestycyjny
$61.2K
Konsultant Zarządzania
$20.9K
Marketing
$50.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$60.4K
Architekt Rozwiązań
$63.1K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Gazprom jest Inżynier Automatyki at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $86,918. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gazprom wynosi $37,254.

Inne zasoby