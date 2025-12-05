Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Garmin wynosi od $91.9K year dla Software Engineer I do $209K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $95.3K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Garmin. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
