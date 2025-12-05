Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in United States w Garmin wynosi od $139K do $194K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Garmin. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.