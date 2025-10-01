Katalog firm
Gaming Innovation Group
  • Madrid Metropolitan Area

Gaming Innovation Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Madrid Metropolitan Area

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area w Gaming Innovation Group wynosi od €52.4K do €74.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Gaming Innovation Group. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€59.6K - €70.6K
Spain
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

€142K

Jakie są poziomy kariery w Gaming Innovation Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area wynosi rocznie €74,444. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gaming Innovation Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area wynosi €52,434.

