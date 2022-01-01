GameStop Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GameStop wynosi od $35,183 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $165,825 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GameStop. Ostatnia aktualizacja: 8/27/2025
W GameStop, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
40% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% półrocznie)
40% uprawnia w 4th-ROK (20.00% półrocznie)
