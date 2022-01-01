Katalog firm
GameStop
GameStop Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GameStop wynosi od $35,183 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $165,825 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GameStop. Ostatnia aktualizacja: 8/27/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $135K
Analityk Biznesowy
$149K
Analityk Danych
$166K

Analityk Danych
$161K
Operacje Marketingowe
$48.5K
Inżynier Mechanik
$119K
Menedżer Produktu
$133K
Menedżer Programu
$154K
Sprzedaż
$35.2K
Harmonogram Uprawnień

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W GameStop, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% półrocznie)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (20.00% półrocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w GameStop jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $165,825. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GameStop wynosi $135,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla GameStop

