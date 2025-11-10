Katalog firm
Gameskraft
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Inżynier Oprogramowania Poziom

Software Engineer

Poziomy w Gameskraft

Porównaj poziomy
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Tech lead
    4. Pokaż 2 Więcej poziomów
Średnia Rocznie Całkowite wynagrodzenie
₹25,156
Wynagrodzenie podstawowe
₹2,034,244
Akcje ()
₹52,323
Premia
₹103,514
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia wynagrodzeń
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Gameskraft

Powiązane firmy

  • LinkedIn
  • Tesla
  • Google
  • Apple
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby