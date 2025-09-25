Katalog firm
fuseproject
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Przemysłowy

  • Wszystkie pensje Projektant Przemysłowy

fuseproject Projektant Przemysłowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Przemysłowy in United States w fuseproject wynosi $135K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w fuseproject. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$135K
Poziom
L4
Podstawa
$135K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w fuseproject?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Przemysłowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Przemysłowy w fuseproject in United States wynosi rocznie $149,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w fuseproject dla stanowiska Projektant Przemysłowy in United States wynosi $135,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla fuseproject

Powiązane firmy

  • Facebook
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Spotify
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby