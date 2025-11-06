Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Northern Virginia Washington DC w Fundrise wynosi $197K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fundrise. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Łącznie rocznie
$197K
Poziom
Senior
Podstawa
$159K
Stock (/yr)
$27K
Premia
$11K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Fundrise in Northern Virginia Washington DC wynosi rocznie $225,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fundrise dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Northern Virginia Washington DC wynosi $177,500.

