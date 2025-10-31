Katalog firm
Funding Circle
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Funding Circle wynosi £80K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Funding Circle.

Mediana Pakietu
company icon
Funding Circle
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£80K
Poziom
L3
Podstawa
£80K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
17 Lata
Jakie są poziomy kariery w Funding Circle?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Funding Circle in United Kingdom wynosi rocznie £98,683. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Funding Circle dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £80,673.

