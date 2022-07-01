Katalog firm
Fresha Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Fresha wynosi od $64,118 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $236,500 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Fresha. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $127K
Marketing
$64.1K
Menedżer Produktu
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Rekruter
$92.8K
Sprzedaż
$103K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Fresha jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $236,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fresha wynosi $102,900.

Inne zasoby