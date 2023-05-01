FreeWire Technologies Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w FreeWire Technologies wynosi od $77,610 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $181,090 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników FreeWire Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $180K
Zasoby Ludzkie
$77.6K
Inżynier Mechanik
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Menedżer Produktu
$181K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w FreeWire Technologies jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $181,090. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w FreeWire Technologies wynosi $156,330.

Inne zasoby