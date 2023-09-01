Katalog firm
FPL
FPL Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w FPL wynosi od $64,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $160,800 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników FPL. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $67.6K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
$111K
Inżynier Automatyki
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$64.7K
Technolog Informacyjny (IT)
$103K
Menedżer Projektu
$161K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at FPL is Menedżer Projektu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FPL is $86,915.

Inne zasoby