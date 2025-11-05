Fortinet Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Vancouver

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Vancouver w Fortinet wynosi od CA$107K year dla P1 do CA$236K year dla P6. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Vancouver year wynosi w sumie CA$115K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fortinet. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) CA$107K CA$95.2K CA$12K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$114K CA$100K CA$13.4K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$137K CA$119K CA$18.3K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$211K CA$158K CA$50.8K CA$2.6K Pokaż 2 Więcej poziomów

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( CAD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Fortinet, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Fortinet ?

