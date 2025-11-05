Fortinet Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Ottawa Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Ottawa Area w Fortinet wynosi od CA$96.8K year dla P1 do CA$184K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Ottawa Area year wynosi w sumie CA$108K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fortinet. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) CA$96.8K CA$89.5K CA$7.2K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$121K CA$107K CA$14.2K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$184K CA$133K CA$50.7K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Pokaż 2 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Fortinet, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

