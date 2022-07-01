Katalog firm
Foresight Sports
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Foresight Sports Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Foresight Sports wynosi od $105,525 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $132,600 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Foresight Sports. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Sprzętu
$118K
Menedżer Projektu
$133K
Inżynier Oprogramowania
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Foresight Sports on Menedżer Projektu at the Common Range Average level aastase kogutasuga $132,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Foresight Sports keskmine aastane kogutasu on $117,585.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Foresight Sports

Powiązane firmy

  • Lyft
  • Intuit
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby