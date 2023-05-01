Fluke Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Fluke waha się od $13,236 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $222,063 dla Zasoby ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Fluke. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Zasoby ludzkie
$222K
Inżynier mechanik
$111K
Projektant produktu
$13.2K

Menedżer produktu
$183K
Kierownik projektu
$137K
Inżynier oprogramowania
$109K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$216K
Kierownik programu technicznego
$109K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Fluke to Zasoby ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $222,063. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Fluke wynosi $124,055.

Inne zasoby