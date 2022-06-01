Katalog firm
Fluidra
Fluidra Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Fluidra wynosi od $49,668 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $217,260 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Fluidra. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Menedżer Produktu
Median $59.9K
Zasoby Ludzkie
$145K
Marketing
$59.6K

Projektant Produktu
$166K
Rekruter
$143K
Inżynier Oprogramowania
$49.7K
Architekt Rozwiązań
$217K
Najczęściej zadawane pytania

El puesto mejor pagado reportado en Fluidra es Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fluidra es $142,800.

