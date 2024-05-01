Katalog firm
Florida Blue
Florida Blue Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Florida Blue wynosi od $66,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $151,900 dla Cybersecurity Analyst na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Florida Blue. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Biznesowy
Median $66.5K
Aktuariusz
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$106K
Analityk Danych
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Architekt Rozwiązań
$131K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Florida Blue jest Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $151,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Florida Blue wynosi $112,775.

