Fiverr Copywriter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Copywriter in United States w Fiverr wynosi od $82K do $117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fiverr. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$94K - $110K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$82K$94K$110K$117K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Fiverr?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Copywriter w Fiverr in United States wynosi rocznie $117,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fiverr dla stanowiska Copywriter in United States wynosi $82,000.

