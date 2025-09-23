Katalog firm
Fisher & Paykel Healthcare
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in New Zealand w Fisher & Paykel Healthcare wynosi od NZ$154K do NZ$215K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fisher & Paykel Healthcare. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

NZ$167K - NZ$202K
New Zealand
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
NZ$154KNZ$167KNZ$202KNZ$215K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

NZ$276K

Jakie są poziomy kariery w Fisher & Paykel Healthcare?

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand sits at a yearly total compensation of NZ$214,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fisher & Paykel Healthcare for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in New Zealand is NZ$153,730.

