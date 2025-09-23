Katalog firm
Fisher & Paykel Healthcare
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

Fisher & Paykel Healthcare Inżynier Mechanik Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Mechanik in New Zealand w Fisher & Paykel Healthcare wynosi od NZ$67.7K do NZ$98.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fisher & Paykel Healthcare. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

NZ$77.7K - NZ$88.5K
New Zealand
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
NZ$67.7KNZ$77.7KNZ$88.5KNZ$98.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

NZ$276K

Jakie są poziomy kariery w Fisher & Paykel Healthcare?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand wynosi rocznie NZ$98,556. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fisher & Paykel Healthcare dla stanowiska Inżynier Mechanik in New Zealand wynosi NZ$67,653.

