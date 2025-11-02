Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w First United Bank wynosi od $47.3K do $66.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w First United Bank. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$51.2K - $59.5K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$47.3K$51.2K$59.5K$66.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jakie są poziomy kariery w First United Bank?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w First United Bank wynosi rocznie $66,212. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w First United Bank dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $47,294.

