First Citizens Bank
First Citizens Bank Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United States w First Citizens Bank wynosi od $145K do $207K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w First Citizens Bank. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$165K - $187K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$145K$165K$187K$207K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w First Citizens Bank?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w First Citizens Bank in United States wynosi rocznie $206,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w First Citizens Bank dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $145,250.

Inne zasoby