First American Financial
First American Financial Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United States w First American Financial wynosi $325K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w First American Financial. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Mediana Pakietu
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Łącznie rocznie
$325K
Poziom
Principal Engineer
Podstawa
$273K
Stock (/yr)
$25K
Premia
$27.3K
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
20 Lata
Jakie są poziomy kariery w First American Financial?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w First American Financial in United States wynosi rocznie $382,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w First American Financial dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $300,300.

