Firework
Firework Sukces Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sukces Klienta in United States w Firework wynosi od $123K do $176K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Firework. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$141K - $165K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$123K$141K$165K$176K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Firework, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sukces Klienta w Firework in United States wynosi rocznie $175,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Firework dla stanowiska Sukces Klienta in United States wynosi $123,000.

