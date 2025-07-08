Katalog firm
Firework
Firework Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Firework wynosi od $149,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $246,225 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Firework. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $205K
Rozwój Biznesu
$246K
Sukces Klienta
$153K

Menedżer Produktu
$149K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$239K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Firework, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Firework jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $246,225. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Firework wynosi $205,000.

