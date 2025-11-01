Katalog firm
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Firefly Aerospace wynosi od $96.6K do $135K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Firefly Aerospace. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$104K - $122K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$96.6K$104K$122K$135K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Firefly Aerospace?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Firefly Aerospace in United States wynosi rocznie $134,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Firefly Aerospace dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $96,600.

