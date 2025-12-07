Katalog firm
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Inżynier Lotniczy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Lotniczy in United States w Firefly Aerospace wynosi od $80.8K do $110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Firefly Aerospace. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$86.5K - $105K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$80.8K$86.5K$105K$110K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Firefly Aerospace?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Lotniczy w Firefly Aerospace in United States wynosi rocznie $110,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Firefly Aerospace dla stanowiska Inżynier Lotniczy in United States wynosi $80,750.

Inne zasoby

