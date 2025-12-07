Katalog firm
Fireblocks
Fireblocks Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Israel w Fireblocks wynosi ₪531K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fireblocks. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Mediana Pakietu
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Łącznie rocznie
$158K
Poziom
L3
Podstawa
$158K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Fireblocks?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Fireblocks, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Fireblocks in Israel wynosi rocznie ₪816,760. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fireblocks dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Israel wynosi ₪524,740.

