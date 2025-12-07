Katalog firm
Fireblocks
Fireblocks Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Israel w Fireblocks wynosi od ₪204K do ₪284K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fireblocks. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$64.9K - $76.4K
Israel
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$60.6K$64.9K$76.4K$84.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Fireblocks, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Fireblocks in Israel wynosi rocznie ₪284,165. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fireblocks dla stanowiska Analityk Danych in Israel wynosi ₪204,016.

Inne zasoby

