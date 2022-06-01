Finder Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Finder wynosi od $79,668 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $177,678 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Finder. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Projektant Produktu
$79.7K
Menedżer Produktu
$120K
Inżynier Oprogramowania
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$178K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Finder jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $177,678. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Finder wynosi $120,827.

Inne zasoby