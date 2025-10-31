Katalog firm
Field Nation
Field Nation Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Bangladesh w Field Nation wynosi od BDT 2.91M do BDT 4.24M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Field Nation. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Field Nation?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Field Nation in Bangladesh wynosi rocznie BDT 4,244,534. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Field Nation dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Bangladesh wynosi BDT 2,913,621.

