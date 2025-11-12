Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA) in United States w Fidelity Investments wynosi od $93.1K year dla L3 do $149K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $135K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)