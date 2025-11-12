Fidelity Investments Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Ireland

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Ireland w Fidelity Investments wynosi od €44.8K year dla L3 do €114K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in Ireland year wynosi w sumie €75.7K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia L3 Associate Software Engineer ( Poziom początkujący ) €44.8K €41.9K €0 €2.9K L4 Software Engineer €55.3K €51.6K €0 €3.6K L5 Senior Software Engineer €78.2K €71.6K €1.1K €5.5K L6 Principal Software Engineer €114K €108K €0 €6.2K Pokaż 3 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Fidelity Investments ?

