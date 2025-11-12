Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Bengaluru w Fidelity Investments wynosi od ₹1.34M year dla L3 do ₹2.64M year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹1.7M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)