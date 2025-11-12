Fidelity Investments Inżynier Danych Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Danych in United States w Fidelity Investments wynosi od $89.5K year dla L3 do $154K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $94.9K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia L3 Associate Software Engineer ( Poziom początkujący ) $89.5K $81.4K $0 $8.1K L4 Software Engineer $126K $111K $4.4K $10.8K L5 Senior Software Engineer $154K $140K $2K $12K L6 Principal Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 3 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Fidelity Investments ?

