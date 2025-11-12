Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Ireland w Fidelity Investments wynosi od €59.5K year dla L4 do €106K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in Ireland year wynosi w sumie €74.7K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)