Fidelity Investments Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w Greater Boston Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Greater Boston Area w Fidelity Investments wynosi od $86.8K year dla L3 do $259K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Boston Area year wynosi w sumie $122K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
Associate Software Engineer(Poziom początkujący)
$86.8K
$85.9K
$833
$0
L4
Software Engineer
$107K
$97.4K
$833
$9.1K
L5
Senior Software Engineer
$147K
$118K
$2.5K
$26.2K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 3 Więcej poziomów
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Unlock by Adding Your Salary!

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Fidelity Investments in Greater Boston Area wynosi rocznie $258,833. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fidelity Investments dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in Greater Boston Area wynosi $117,000.

