Fidelity International
Fidelity International Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United Kingdom w Fidelity International wynosi od £77.2K do £110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity International. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£88.5K - £104K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£77.2K£88.5K£104K£110K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

£121K

Jakie są poziomy kariery w Fidelity International?

The highest paying salary package reported for a Architekt Rozwiązań at Fidelity International in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £110,202. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Architekt Rozwiązań role in United Kingdom is £77,236.

