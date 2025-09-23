Katalog firm
Fidelity International
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

Fidelity International Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in India w Fidelity International wynosi od ₹2.28M do ₹3.12M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidelity International. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.47M - ₹2.93M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.28M₹2.47M₹2.93M₹3.12M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.98M

Jakie są poziomy kariery w Fidelity International?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Fidelity International in India wynosi rocznie ₹3,115,846. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fidelity International dla stanowiska Analityk Biznesowy in India wynosi ₹2,275,922.

