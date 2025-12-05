Katalog firm
Fidel API
Fidel API Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in Portugal w Fidel API wynosi od €58.9K do €82.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidel API. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$73.7K - $89.3K
Portugal
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$68K$73.7K$89.3K$95K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Fidel API?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Fidel API in Portugal wynosi rocznie €82,278. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fidel API dla stanowiska Menedżer Produktu in Portugal wynosi €58,871.

Inne zasoby

