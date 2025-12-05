Katalog firm
Fidel API
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in United States w Fidel API wynosi od $113K do $161K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fidel API. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$129K - $153K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$113K$129K$153K$161K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Fidel API in United States wynosi rocznie $161,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fidel API dla stanowiska Zasoby Ludzkie in United States wynosi $113,400.

