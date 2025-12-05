Katalog firm
Fictiv
Fictiv Menedżer Produktu Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fictiv. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$49.9K - $58.1K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Fictiv?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Fictiv in India wynosi rocznie ₹5,679,123. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fictiv dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹4,056,517.

