Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w Ferns ‘N’ Petals wynosi od ₹3.14M do ₹4.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ferns ‘N’ Petals. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$38.6K - $45.9K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ferns ‘N’ Petals?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ferns ‘N’ Petals in India wynosi rocznie ₹4,292,835. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ferns ‘N’ Petals dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹3,135,636.

