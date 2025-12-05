Katalog firm
Fast Retailing
Fast Retailing Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in China w Fast Retailing wynosi od CN¥1.15M do CN¥1.57M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fast Retailing. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$175K - $207K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$161K$175K$207K$221K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Fast Retailing?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Fast Retailing in China wynosi rocznie CN¥1,572,693. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fast Retailing dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in China wynosi CN¥1,148,749.

Inne zasoby

