Fast Retailing
Fast Retailing Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Fast Retailing wynosi od NT$1.09M do NT$1.58M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fast Retailing. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$40.5K - $47K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Fast Retailing?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Fast Retailing wynosi rocznie NT$1,584,894. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fast Retailing dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi NT$1,092,112.

