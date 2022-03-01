Katalog firm
Farmers Business Network
Farmers Business Network Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Farmers Business Network wynosi od $171,638 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $480,390 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Farmers Business Network. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $180K
Analityk Danych
$205K
Zasoby Ludzkie
$176K

Menedżer Produktu
$199K
Menedżer Programu
$281K
Rekruter
$172K
Menedżer Programu Technicznego
$480K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Farmers Business Network, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Farmers Business Network jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $480,390. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Farmers Business Network wynosi $198,739.

