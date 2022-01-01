Katalog firm
Farfetch Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Farfetch wynosi od $22,689 całkowitej rekompensaty rocznie dla Copywriter na dolnym końcu do $198,900 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Farfetch. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Danych

Menedżer Produktu
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analityk Danych
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Menedżer Projektu
Median $39.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $69.8K
Analityk Biznesowy
$111K
Copywriter
$22.7K
Obsługa Klienta
$75.4K
Menedżer Analityki Danych
$77.9K
Analityk Danych
$199K
Analityk Finansowy
$54.2K
Zasoby Ludzkie
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Rekruter
$85.4K
Architekt Rozwiązań
$79.4K
Badacz UX
$47.9K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Farfetch, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Farfetch ay Analityk Danych at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $198,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Farfetch ay $54,174.

