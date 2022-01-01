Katalog firm
Fanatics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Fanatics wynosi od $7,881 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $305,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Fanatics. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $210K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $305K

Szef Sztabu
Median $65K
Analityk Danych
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analityk Danych
Median $131K
Asystent Administracyjny
$103K
Analityk Biznesowy
$7.9K
Menedżer Analityki Danych
$164K
Zasoby Ludzkie
$163K
Projektant Produktu
$151K
Rekruter
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Menedżer Programu Technicznego
$238K
Badacz UX
$125K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Fanatics, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Fanatics jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $305,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fanatics wynosi $156,975.

